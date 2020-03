Covid-19 : l'additif budgétaire supérieur à celui débloqué lors du MERS-CoV en 2015

Photo : YONHAP News

Le gouvernement et le Minjoo, le parti au pouvoir, ont décidé d’attribuer un budget supplémentaire supérieur à celui approuvé lors de la crise du coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, mieux connu sous le nom de MERS-CoV, en 2015. Rappelons que 6 200 milliards de wons, soit 4,68 milliards d’euros, avaient été débloqué cette année-là.La prochaine rallonge budgétaire sera prioritairement destinée à renforcer les dispositifs de mise en quarantaine et à soutenir les établissements de santé et les personnes infectées par le SRAS-CoV-2 placées à l’isolement. Ainsi, les salles et ambulances à pression négative devraient être démultipliées.Une autre partie du budget additif sera utilisée afin de doper l’économie interne, touchée par la propagation de l’épidémie. L’exécutif va également apporter un soutien financier aux familles défavorisées et aux commerçants de la ville de Daegu et de la province de Gyeongsang du Nord, qui l'entoure. Ces deux zones concentrent, à ce jour, près de 88 % des cas de contamination dans le pays.Conscient des difficultés qui pèsent sur la population, Hong Nam-ki, le vice-Premier ministre à l’économie, s’est fixé pour objectif de valider le projet de budget additif consacré à la lutte contre le nouveau coronavirus durant la session extraordinaire à l’Assemblée nationale, qui prendra fin le 17 mars.