Corée du Nord : deux projectiles tirés en direction de la mer de l'Est

Photo : YONHAP News

L’État-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé que la Corée du Nord avait lancé deux projectiles non identifiés en direction de la mer de l'Est. Les tirs en question ont eu lieu à 12h 37, près de Wonsan, dans la province de Gangwon. Leur altitude maximale et leur distance parcourue sont estimées à environ 35 km et à quelque 240 km.Le dernier lancement de projectiles effectué par le régime de Kim Jong-un remonte à il y a 95 jours. Il s'agissait plus précisément de tirs observés du côté de Yeonpo, dans la province de Hamgyong du Sud, le 28 novembre dernier. Rappelons que l'homme fort de Pyongyang a supervisé, le 28 février, un exercice militaire dit de « frappe combinée » afin d’évaluer la capacité opérationnelle de ses soldats.Tout en surveillant attentivement les mouvements de l'autre côté du 38e parallèle et en manifestant ses profonds regrets, Séoul a demandé à Pyongyang d'arrêter ses provocations.