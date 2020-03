Covid-19 : les constructeurs électroniques touchés en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

La propagation du SRAS-Cov-2 en Corée du Sud affecte aussi le secteur de l'électronique.Un nouveau cas de contamination a été confirmé, aujourd'hui, dans l'usine de Samsung Electronics à Gumi, ville industrielle située près de Daegu. Il s'agit du quatrième cas confirmé dans cette usine fabriquant les derniers modèles de smartphones de la marque. Les lignes de production avaient déjà été interrompues par deux fois, depuis le 22 février, lorsqu'un premier ouvrier infecté a été identifié.De leur côté, LG Display a fermé, depuis samedi dernier, son unité qui fabrique des dalles d'écrans équipant les véhicules, et LG Innotek, une autre filiale du groupe LG, a arrêté, hier, ses lignes de production de capteurs photographiques, afin d'effectuer une opération de désinfection.En parallèle, l'accès de plus en plus restreint des sud-Coréens aux pays étrangers touche également les activités hors des frontières de ces entreprises. Samsung a ainsi choisi d'annuler la cérémonie d'ouverture des travaux de construction de son centre de recherche et de développement prévue le 29 février à Hanoï, au Vietnam. LG et Hyundai Motor remplacent certaines réunions par des visioconférences ou des conférences téléphoniques.