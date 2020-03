Covid-19 : Séoul et Tokyo activent leur niveau d'alerte sur les voyages vers l'un et l'autre

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a enclenché, samedi dernier, son alerte de niveau un sur les voyages des sud-Coréens vers le Japon, excepté les alentours de la centrale nucléaire de Fukushima. Il s'agit du degré le plus bas, sur une échelle de quatre niveaux, qui appelle les voyageurs à prendre des précautions suffisantes.Le gouvernement japonais a pris la même mesure pour les départs de ses ressortissants vers l'ensemble du pays du Matin clair. Il avait déjà mis en place une alerte de niveau 2, déconseillant les déplacements non nécessaires, vers la ville de Daegu et la commune de Cheongdo, deux régions touchées par le Covid-19. Le Premier ministre Shinzo Abe a même suggéré de renforcer les restrictions sur l'accès des étrangers sur l'archipel nippon.En effet, Tokyo continue de prendre des mesures drastiques pour éradiquer la propagation de l'épidémie, comme l'interdiction de toute manifestation d'envergure et la fermeture des établissements scolaires. Probablement pour améliorer la situation sanitaire critique du pays à l'approche des JO d'été. L'archipel, dont la politique de dépistage est peu active, recense environ 1 000 cas confirmés.