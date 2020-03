Covid-19 : Washington oblige les voyageurs de certains pays à haut risque à subir un dépistage médical

Photo : YONHAP News

Le président américain a déclaré, hier, via son compte Twitter, que les États-Unis obligeraient les voyageurs en provenance de certains pays à haut risque à subir un dépistage médical afin de contenir la propagation du nouveau coronavirus. Donald Trump n’a cependant pas précisé si ce contrôle allait se dérouler à l’aéroport ou dans un établissement tiers. Les méthodes n’ont pas, non plus, été dévoilées.Ce week-end, suite au premier décès d'une personne infectée sur le sol américain, les USA ont imposé une « interdiction de voyage » à certaines régions de Corée du Sud et d'Italie, deux pays frappés de plein fouet par le Covid-19. La zone concernée au pays du Matin clair est Daegu. Il y a donc des chances que les habitants de cette grande ville du sud-est subissent ce dépistage médical s'ils se rendent de l'autre côté du Pacifique.