Covid-19 : le fondateur de Shincheonji présente ses excuses

Photo : YONHAP News

Alors que plus de la moitié des malades contaminés par le SRAS-CoV-2 est liée à l'église de Shincheonji, en Corée du Sud, Lee Man-hee, le fondateur de cette secte, a présenté ses excuses auprès du peuple sud-coréen, lors d'une conférence de presse tenue, cet après-midi, devant son « Palais de la paix », l'un de ses centres de formation situé dans la province de Gyeonggi, en périphérie de Séoul.Lee s'est dit extrêmement navré qu'un grand nombre de ses adeptes soient à l'origine de la propagation du nouveau coronavirus, avant de se prosterner devant les caméras en signe d'excuse. Il a également reconnu que les autorités sanitaires avaient fait de leur mieux et que, malgré les efforts de ses fidèles, la situation avait empiré. Il s'est dit une nouvelle fois confus de cette situation non contrôlée. Avant de promettre son entière coopération auprès du gouvernement, le gourou a souligné que, face au Covid-19, un fléau, il ne fallait pas blamer les autres mais plutôt prier pour la miséricorde de Dieu.Selon des informations délivrées par l'église, l'homme de 89 ans a effectué, samedi dernier, un test de dépistage qui s'est avéré négatif. Mais la date et le lieu de ce contrôle n'ont pas été révélés.Lee et sa secte sont accusés, ses derniers jours, d'avoir fourni de fausses informations concernant le nombre de ses membres inscrits, ce qui a entravé les efforts du gouvernement pour endiguer l'épidémie. Le maire de Séoul, Park Won-soon, a d'ailleurs déposé une plainte contre des membres dirigeants de Shincheonji pour homicide et infractions aux lois sur le contrôle des maladies infectieuses.