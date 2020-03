Photo : YONHAP News

Après une semaine dans le rouge, la Bourse de Séoul retrouve le sourire. Le Kospi, son indice de référence, gagne 0,78 %, soit 15,50 points et termine la séance du jour à 2 002,51 points. De son côté, le Kosdaq, l’indice des valeurs technologiques, grimpe de 2,77 %, soit 16,93 points. Il atteint 627,66 points.Sur le marché des devises, le won sud-coréen se revigore face à l’euro et au dollar. À la clôture des marchés financiers, l’euro s’achète 1 318,44 wons (-16,99 wons) et le dollar 1 193,70 wons (-20 wons).