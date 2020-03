Photo : YONHAP News

Si le premier jour du mois de mars a été quelque peu maussade avec des pluies en soirée, ce lundi sera globalement ensoleillé. En matinée, le soleil était présent un peu partout sur le territoire. Dans l’après-midi, des précipitations sont attendues dans le nord-est et quelque nuages devraient couvrir le ciel dans le sud-ouest. Le reste du pays sera sous un grand ciel bleu.Le mercure se maintient. Les températures atteindront les 8°C à Séoul, 10°C sur l’île de Jeju et à Daejeon, 12°C à Daegu et 13°C à Busan .Les prévisions de Météo-Corée annoncent un temps plutôt couvert demain. Quelques éclaircies devraient apparaître ici et là en matinée, avant que les nuages ne s’imposent sur la majeure partie du pays. Les températures tourneront autour de 10-15°C.