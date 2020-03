Photo : YONHAP News

Contrairement à beaucoup de pays, la grande rentrée scolaire a lieu, en Corée du Sud, non pas en septembre mais en mars. Et en raison de la propagation du nouveau coronavirus à l’échelle nationale, elle ne cesse d’être reportée à plus tard.Cet après-midi, la ministre de l'Éducation a annoncé qu'elle aurait lieu le 23 mars prochain. Le 23 février dernier, un premier report d'une semaine avait déjà été décidé.Selon Yoo Eun-hae, la raison de ces trois semaines de report est la suivante : les 15 prochains jours vont être décisifs pour endiguer la propagation de l’épidémie et il faudra encore une semaine pour vérifier si l’environnement est convenable à l’éducation.