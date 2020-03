Photo : YONHAP News

Le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) a annoncé, cet après-midi, 123 nouveaux cas de personnes infectées par le SRAS-CoV-2 et quatre nouveaux décès.Entre hier et aujourd'hui, 599 malades ont donc été identifiés portant le total pour la Corée du Sud à 4 335 individus et 26 morts. 31 patients sont sortis complètement guéris de l'hôpital.