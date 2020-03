Le Trésor américain sanctionne 2 Chinois liés au groupe de hackers nord-coréen Lazarus

Photo : YONHAP News

Le Trésor américain a annoncé, hier, avoir sanctionné deux ressortissants chinois impliqués dans une opération de blanchiment de cryptomonnaies dérobées lors d’une cyberattaque menée par la Corée du Nord. Le choix de la date n’est pas anodin. L’Etat communiste a en effet testé le même jour deux nouveaux projectiles.Les USA leur reprochent plus précisément d’avoir caché la provenance d’à peu près 100 millions de dollars, volés par le groupe de hackers nord-coréen Lazarus, déjà épinglé par les autorités américaines.L’administration mettait en avant que le pays communiste continuait de contourner les sanctions internationales pour se procurer illégalement des devises étrangères et du matériel nécessaires pour le maintien de son régime et le développement de ses armes. Fort de ce constat, Washington a demandé notamment à la Chine et à la Russie de renforcer leur contrôle sur les transbordements en mer ou de rapatrier tous les nord-Coréens en activité sur leur territoire.Dans un rapport publié le 8 février, le ministère américain des Finances avait affirmé que le Nord se finançait en volant des monnaies numériques. Il a alors pointé du doigt trois groupes, à savoir Lazarus, Bluenoroff et Andariel, tous trois reliés directement au régime de Kim Jong-un. Ils auraient dérobé un total de 571 millions de dollars en attaquant cinq plateformes d'échanges asiatiques de cryptomonnaies en 2017 et 2018.Ces organisations figurent depuis septembre dernier sur la liste des entités qui font d’objet de sanctions imposées par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC), dépendant du Trésor américain.