Tirs de projectiles nord-coréens : Washington observe de près la situation

Photo : YONHAP News

Suite aux tirs de deux projectiles nord-coréens, les Etats-Unis ont annoncé qu’ils restaient bien informés et qu’ils continuaient à scruter de près la situation dans la péninsule. C’est ce qu’a déclaré, hier, un responsable du département d’Etat, en réponse à la demande d’un correspondant de la KBS à Washington.Le ministère américain a également fait part d’une réaction similaire, lors des précédents lancements de projectiles de courte portée du Nord.En revanche, l’ex-conseiller de la Maison blanche à la sécurité nationale, John Bolton, a écrit sur son compte Twitter que, comme prévu, l’Etat communiste avait repris des essais de missiles balistiques et violé les résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu. Il a ajouté qu’il fallait regarder en face la réalité et admettre que la politique nord-coréenne de l’administration Trump ne conduirait pas Pyongyang à arrêter, de son propre gré, son programme nucléaire.