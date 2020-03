Covid-19 : l’OCDE abaisse sa prévision de croissance économique pour la Corée du Sud en 2020

Photo : YONHAP News

Le Covid-19 devrait freiner très fortement l’économie mondiale en 2020. C’est ce qu’a estimé, hier, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dans ses pronostics actualisés. Du coup, elle a abaissé sa prévision de croissance sud-coréenne à 2 %, soit 0,3 point de moins que précédemment.La croissance planétaire devrait perdre, quant à elle, 0,5 point, pour n'atteindre que 2,4 %. Parmi les autres pays qui pâtissent aussi sévèrement de cette crise sanitaire, l'OCDE revoit à la baisse la croissance de la Chine, avec 0,8 point de moins que prévu, soit 4,9 %. Le Japon devrait chuter à 0,2 % et en Italie, elle devrait être nulle.L’institution estime cependant qu’en 2021, l'économie mondiale devrait renouer avec un taux de croissance de 3,3 %, alors qu'elle ne misait que sur 3 % en novembre dernier. Pour le pays du Matin clair, elle table toujours sur une croissance de 2,3 %.Ces prévisions se basent sur l'hypothèse que le pic de l'épidémie aura lieu en Chine lors du premier trimestre 2020 et que la propagation sera limitée dans le reste du monde.