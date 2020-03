Covid-19 : Moon Jae-in déclare la guerre à l’épidémie

Photo : YONHAP News

Le président de la République a donné de nouvelles instructions, aujourd’hui, en conseil des ministres, afin que toutes les institutions gouvernementales se tiennent prêtes à fonctionner 24 heures sur 24 en cas d'éventuelle situation d’urgence liée au Covid-19.Selon Moon Jae-in, le pays traverse actuellement un moment difficile alors que l’épidémie continue de s’étendre, et est entré en guerre contre cette maladie très infectieuse. Il faut donc redoubler de vigilance pour se protéger et ne plus voir l’économie nationale se dégrader. Le chef de l’Etat a d’emblée demandé à tous ses ministres d’observer la réalité sur le terrain, et non dans leur bureau.Moon est aussi revenu sur la pénurie des masques de protection, l’un des objets les plus convoités du moment. Il a présenté ses excuses après ne pas être arrivé à en mettre sur le marché assez rapidement et en quantité suffisante. Il a alors ordonné aux ministères concernés de ne pas épargner leur soutien aux fabricants de masques pour qu’ils puissent multiplier leur production, et de chercher également de meilleurs moyens pour les distribuer au grand public.Le locataire de la Cheongwadae a aussi exprimé sa grande inquiétude à l’égard de l’impact négatif de l’épidémie sur l’économie, annonçant que son gouvernement présenterait demain au Parlement un projet d’additif budgétaire pour tenter de le contenir.Selon le dirigeant, pour combattre ce nouveau coronavirus, l’Etat débloquera une enveloppe de 30 000 milliards de wons, soit 22,6 milliards d'euros, et mobilisera tous les moyens possibles pour d'une part venir en aide notamment aux microentrepreneurs, aux familles à bas revenus et aux classes fragiles, et d'autre part relancer la demande intérieure. Le président a aussi réaffirmé que l’exécutif était sur tous les fronts pour éviter la psychose.