Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, le vice-président a annoncé que tous les voyageurs venant de Corée du Sud et d’Italie dans les 12 prochaines heures devraient passer plusieurs étapes de contrôles médicaux à l’aéroport.Mike Pence a fait cette annonce dans une conférence de presse, donnée hier à la Maison blanche, à l’issue de la réunion d’une task force chargée de contenir l’épidémie du Covid-19. Il a précisé que le pays du Matin clair avait d’ores et déjà commencé à effectuer ce type de contrôle dans ses aéroports sur tous les passagers à destination des Etats-Unis avant leur départ et que le pays d’Europe du Sud allait bientôt faire de même.Le président américain Donald Trump avait annoncé envisager de nouvelles restrictions de voyage afin d’endiguer la propagation de la maladie.