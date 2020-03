Covid-19 : 99 pays et régions limitent l’entrée aux voyageurs en provenance de Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Depuis ce matin, 9h, 99 pays et régions restreignent l’entrée sur leur sol aux voyageurs en provenance de Corée du Sud. C’est ce qu’a annoncé le ministère des Affaires étrangères.Dans 36 d’entre eux, leur arrivée est interdite soit totalement, soit pour une période déterminée. Parmi eux, les Maldives ont commencé aujourd’hui à refuser l’entrée aux arrivants ayant visité deux villes et deux provinces sud-coréennes, à savoir Daegu, Busan, et les provinces de Gyeongsang du Nord et du Sud. Même son de cloche du côte de l’Angola pour tous les voyageurs venant du pays du Matin clair.Les 63 autres pays et régions ont renforcé leur procédure d’entrée. La Nouvelle-Zélande a demandé aux passagers à bord des avions qui décollent des aéroports sud-coréens, après mardi 23h 59, de se déclarer aux autorités sanitaires locales et de rester confinés à leur domicile.En Chine, jusqu’à aujourd’hui, un total de 13 villes et provinces ont durci leur procédure d’entrée aux arrivants de Corée du Sud. Il s’agit notamment du Shandong, du Liaoning et de Shanghaï.