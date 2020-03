Tirs de projectiles nord-coréens : la communauté internationale s'inquiète

Photo : KBS News

La communauté internationale a montré une certaine inquiétude suite aux nouvelles provocations nord-coréennes. Le porte-parole des Nations unies a annoncé, hier, que son patron Antonio Guterres était préoccupé par la récente situation dans la péninsule. Il a fait cette annonce en réponse à la question de Radio Free Asia (RFA) sur les tirs d’hier, considérés comme ceux de lance-roquettes multiple de très grande taille.Le secrétaire général a une fois de plus appelé les dirigeants nord-coréens à remplir pleinement leurs obligations internationales et a souligné que « l’engagement diplomatique » était l’unique moyen de dénucléariser la péninsule de façon complète et vérifiable, et d’y instaurer une paix durable.De son côté, la porte-parole de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a, elle aussi, affirmé à la radio américaine que le pays communiste devait s’abstenir de tout acte faisant monter les tensions, déstabilisant la situation et entravant les efforts diplomatiques. Selon Virginie Battu, Pyongyang doit revenir au plus vite à la table des négociations de travail sur le nucléaire avec Washington.Le ministère allemand des Affaires étrangères a également publié un communiqué fustigeant les essais d’hier. L’Allemagne assure actuellement la présidence tournante du comité du Conseil de sécurité de l’Onu chargé de surveiller l’application des sanctions contre le régime de Kim Jong-un.Quant au Royaume-Uni, qui est membre permanent du Conseil, il a martelé que ces mesures punitives devraient être maintenues jusqu’à ce que le Nord prenne des mesures concrètes et fiables pour se dénucléariser.