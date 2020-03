Le PIB réel a progressé de 2 % en 2019

Photo : KBS News

En 2019, le PIB réel sud-coréen s’est accru de 2 %, selon les données communiquées, aujourd’hui, par la Banque de Corée (BOK). Ce sont des chiffres encore provisoires qui sont, soit dit en passant, identiques à ceux annoncés en janvier. Il s’agit en tout cas du plus faible niveau depuis 2009, l’année où le pays a été confronté à la crise financière partie des Etats-Unis.Pour être un peu plus précis, les investissements dans le BTP et les biens d’équipements ont reculé de 3,1 % et 7,7 % respectivement. En revanche, la consommation privée n’a augmenté que de 1,9 %.Concernant les échanges commerciaux, les exportations ont grimpé de 1,7 % et les importations diminué de 0,4 %.Par secteur, l’industrie manufacturière et les filières de la santé publique et des soins médicaux ont progressé, tandis que le BTP a chuté.Toujours l’an dernier, le revenu national brut (RNB) nominal par habitant est tombé à 32 047 dollars, soit une baisse de 4,1 % en glissement annuel.