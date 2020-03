Météo : temps maussade

Photo : YONHAP News

Le ciel sera principalement couvert, aujourd'hui, au-dessus de la Corée du Sud. Après quelques éclaircies matinales voire du soleil dans le centre du pays, les nuages s'imposeront un peu partout sur le territoire. Quelques précipitations sont attendues en mer Jaune.Au niveau des températures, elles étaient autour de zéro dans le nord et de 5°C dans le sud. Dans l'après-midi, les maximales atteindront les 11°C à Séoul, 13°C à Daegu, sur l’île de Jeju et à Busan, et 15°C à Daejeon.Demain matin, les prévisions annoncent des pluies voire des chutes de neige sur un bon quart nord-ouest. Il fera relativement beau sur la côte est et dans le sud du pays. Dans l'après-midi, le soleil reprendra le dessus pour s'imposer largement malgré quelques passages nuageux.