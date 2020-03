Photo : YONHAP News

La Bourse de Séoul continue à grimper, pour le deuxième jour de suite. Le Kospi, son indice de référence, gagne 0,58 %, soit 11,64 points et termine la séance du jour à 2 014,15 points. Changement de rythme pour le Kosdaq, l’indice des valeurs technologiques, qui perd de son côté 0,13 %, soit 0,84 point. Il finit à 626,82 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen perd de sa valeur face à l’euro et au dollar. À la clôture des marchés financiers, l’euro s’achète 1 332,35 wons (+13,91 wons) et le dollar 1 195,20 wons (+1,50 won).