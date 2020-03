Photo : YONHAP News

L’épidémie du Covid-19 poursuit sa progression en Corée du Sud. Ce mardi, 851 nouveaux cas ont été avérés à travers le pays. Ce qui porte à 5 186 le total national. La barre symbolique des 5 000 a ainsi été franchie 43 jours après l’apparition du coronavirus dans le pays, le 20 janvier. On ne connaît pas encore les régions où les nouveaux patients ont été le plus identifiés.Parmi les malades confirmés dans la matinée, sans surprise, la majorité était de Daegu et de la province voisine de Gyeongsang du Nord, zone la plus touchée par l’épidémie.Les autorités sanitaires ont également annoncé que le nombre des victimes atteignait désormais 29.