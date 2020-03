Covid-19 : plus de 1 200 sud-Coréens placés en quarantaine à l’étranger

Photo : YONHAP News

Plus de 1 200 sud-Coréens ont été placés en quarantaine à l’étranger en raison de l’expansion de l’épidémie du Covid-19 dans leur pays.Concrètement, 960 d’entre eux restent isolés en Chine, 270 au Vietnam et les autres en Russie, au Qatar ou encore en Inde. Ils s’y sont rendus dans la plupart des cas pour des missions officielles, et non pas pour du tourisme.Afin de leur venir en aide, le ministère des Affaires étrangères dépêchera, au plus tôt demain, dans chacun de ces pays, une équipe dite de « réaction rapide ». Elle sera composée uniquement d'employés testés négatifs. Le ministère est en concertation avec les gouvernements de Pékin et de Hanoï pour demander de ne pas leur imposer la même mesure.Le ministère projette également d’organiser une nouvelle réunion d’explication pour les diplomates étrangers basés dans le pays du Matin clair, vraisemblablement à la fin de la semaine. Objectif : mieux leur faire connaître les efforts de Séoul pour lutter contre la maladie.Des efforts qui ont porté leur fruit dans trois pays. En effet, les Emirats arabes unis, la Nouvelle-Zélande et les Maldives ont assoupli leurs restrictions d’entrées sur leur territoire. Cela dit, le nombre des Etats ou des régions qui limitent les arrivées des voyageurs en provenance de Corée du Sud ne cesse d’augmenter. Ce mercredi matin, il s’élève à 105.