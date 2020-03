Trump préfère ne pas répondre aux tirs de missiles nord-coréens

Photo : YONHAP News

Le président américain Donald Trump a affirmé hier, heure locale, ne pas souhaiter réagir aux lancements de missiles effectués par la Corée du Nord avant-hier.L'agence de presse nord-coréenne KCNA a expliqué que ces engins avaient été tirés de lance-roquettes multiple de très grande taille. Pourtant, les autorités militaires sud-coréennes supposent qu’il s’agirait de missiles balistiques de courte portée.L’hôte de la Maison blanche a ainsi exprimé son intention de ne pas remettre en question chaque tir de Pyongyang tant que cela ne représente pas une menace pour les Etats-Unis. Une attitude identique à celle de l’année dernière, lorsque le régime de Pyongyang avait procédé à des tirs de projectiles dans le but de mettre la pression sur Washington.Le milliardaire républicain met le parquet, en ce moment, sur le combat contre la propagation du SRAS-CoV-2 sur le territoire américain, craignant un impact éventuel sur l’élection présidentielle prévue en novembre. Avant de savoir s'il fera ou non un second mandat, Trump semble vouloir maintenir à l'identique la situation actuelle avec le royaume ermite.Le Secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo, de son côté, a simplement rappelé l’engagement de Kim Jong-un concernant la dénucléarisation de la péninsule.