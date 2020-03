Covid-19 : le pouvoir continue de se mobiliser pour faire face à la propagation

Photo : YONHAP News

La Cheongwadae, le Minjoo, le parti au pouvoir, et le gouvernement ont tenu, aujourd’hui, une nouvelle réunion de crise pour se pencher sur les mesures à prendre face à l’expansion du nouveau coronavirus.A cette occasion, plusieurs nouvelles décisions ont été prises. Elles concernent en premier lieu une meilleure distribution des masques de protection, l’objet de toutes les convoitises.Tous les moyens en ce sens seront désormais mobilisés. Il peut s’agir de bloquer totalement leur exportation, de faire tourner les usines de production à plein régime, même le week-end, ou encore de les mettre sur la liste de contrôle de l’utilisation des médicaments, un système d’échange d'informations sur les médicaments prescrits à chaque patient. Dans ce cas-là, un consommateur ne pourra pas effectuer d'achats répétitifs et les longues files d’attentes pourront être évitées.Concernant le traitement des personnes contrôlées positives et toujours à domicile, le pouvoir a décidé de déployer des efforts pour augmenter le nombre de lits et leur trouver au plus vite des établissements où ils seront pris en charge, et ce dans le cadre d'une coopération entre le gouvernement central et les collectivités locales.