Photo : KBS News

Face à l’épidémie du Covid-19, le président de la République bouleverse son agenda. Moon Jae-in a décidé d’annuler ses déplacements aux Emirats arabes unis, en Egypte et en Turquie, prévus initialement à la mi-mars. C’est ce qu’a annoncé, aujourd’hui, le porte-parole de la Cheongwadade.Selon Kang Min-seok, le chef de l’Etat a pris cette décision afin de se concentrer sur la gestion de la crise sanitaire en cours. Et les trois pays ont fait preuve de compréhension. Le locataire de la Maison bleue envisage de s’entretenir bientôt au téléphone avec leurs dirigeants.Leur conversation sera dominée par les sujets de préoccupation bilatérale et multilatérale, ainsi que par la coopération internationale en matière de lutte anti-coronavirus.