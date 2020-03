Législatives 2020 : la NEC établit un redécoupage des circonscriptions

Photo : YONHAP News

La Commission électorale nationale (NEC) vient de dessiner la nouvelle carte électorale qui doit entrer en application dès les prochaines législatives, qui auront lieu le 15 avril.Ce nouveau découpage des circonscriptions, présenté hier à l'Assemblée nationale, reflète bien entendu l’évolution démographique. Ainsi, dans quatre villes, les circonscriptions seront divisées. Il s’agit de Sejong, nouvelle ville administrative située dans le centre du pays, de Hwasong dans la province de Gyeonggi qui entoure la capitale, de Chuncheon dans le Gangwon, et de Suncheon dans le Jeolla du Sud.En revanche, dans l’arrondissement de Nowon, à Séoul, à Ansan dans le Gyeonggi, ainsi que dans six villes et communes du Gangwon, les circonscriptions seront regroupées pour réduire leur nombre respectivement à deux, à trois ou à un seul.Sans surprise, les candidats potentiels des villes ou provinces regroupées s’indignent. Certains d’entre eux dénoncent une violation du droit de vote ou un redécoupage partisan. Le président du Parlement, Moon Hee-sang, a lui aussi pointé un manque de considération envers les régions agricoles, montagneuses ou de pêche.La carte peut quand même être modifiée. Car si plus de deux tiers des membres de la commission de l’intérieur de l'Hémicycle sont d’accord, ils peuvent demander à la NEC de la réviser.