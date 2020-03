Les réserves de change en février reculent pour la première fois en six mois

Photo : YONHAP News

Les réserves de devises étrangères ont légèrement diminué le mois dernier. C’est une première depuis six mois. Selon la Banque de Corée (BOK), le montant s’élève à 409,17 milliards de dollars, soit 480 millions de moins qu’il y a un mois.Cette baisse est notamment due à la montée du billet vert qui a fait reculer la valeur des autres monnaies étrangères face au dollar, comme l’euro. L’indice du dollar américain, qui mesure sa valeur par rapport aux six principales devises étrangères, a progressé de 0,6 % sur un mois.Le patrimoine est composé de 90,7 % de la valeur mobilière, qui a reculé de 7,23 milliards de dollars. Les dépôts en devises auprès des banques a augmenté de 6,8 milliards de dollars pour atteindre 6,6 %. Les droits de tirage spéciaux du Fond monétaire international (FMI) ont baissé de 60 millions de dollars et la position des réserves au FMI s’est accrue de 10 millions de dollars. L’or, quant à lui, s’est maintenu au même niveau.La Corée du Sud figurait au 9e rang en matière de réserves de change fin janvier. Et c’est la Chine qui continue d’occuper le trône, suivie du Japon et de la Suisse.