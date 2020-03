Météo : neige dans le nord-ouest

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud connaîtra deux ambiances bien différentes aujourd'hui. D'une part, des pluies voire des chutes de neige s’abattront une bonne partie de la journée dans un quart nord-ouest, tandis que le reste du pays sera sous un ciel globalement ensoleillé. Le temps devrait s'assagir en début de soirée.Au niveau du mercure, les températures seront plutôt fraîches avec de fort coup de vent dans le nord. Dans l'après-midi, les maximales atteindront seulement 5°C à Séoul et 7°C à Daejeon, alors qu'elles monteront jusqu'à 10°C à Daegu et sur l’île de Jeju, et 13°C à Busan.Pour jeudi, Météo Corée prévoit un ciel plutôt dégagé en matinée sur l'ensemble du territoire puis 100 % d'ensoleillement de Séoul à Busan en passant par Jeju. Les températures seront plutôt fraîches le matin avec -3°C dans la capitale. Elles remonteront rapidement après-midi pour tourner entre 7 et 12°C.