Ce mercredi, à 16h, la Corée du Sud comptait un total de 5 621 personnes atteintes par le Covid-19 et 33 décès. Aujourd’hui encore, à peu près 90 % des 435 nouveaux cas ont été identifiés à Daegu et dans la province voisine de Gyeongsang du Nord, le plus important foyer de propagation du nouveau coronavirus. Le taux de mortalité se situe à environ 0,6 %.La dernière victime est une femme d’une soixantaine d’années. Elle ne souffrait d'aucune maladie chronique. Les autorités sanitaires estiment que son décès est dû à la pneumonie causée par le SRAS-CoV-2.A noter aussi que parmi les malades, 25 sont dans un état très grave et 27 dans un état grave. Le nombre de patients qui sont sortis guéris de l’hôpital progresse. Rien qu’hier, sept personnes ont quitté l’hôpital.