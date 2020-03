L’excédent courant a fortement diminué en janvier

Photo : YONHAP News

Si la Corée du Sud continue d’enregistrer un excédent courant, son montant a fortement diminué, au mois de janvier, selon les données communiquées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK).En chiffre, il n’a atteint que 1,01 milliard de dollars, soit 2,29 milliards de moins qu’il y a un an. Il s’agit de son plus bas niveau depuis avril 2019. Explications à ce recul : si la balance des services s’est améliorée, le surplus commercial a chuté en raison des vacances de la fête du Nouvel an lunaire, célébrée cette année entre les 24 et 27 janvier. En outre, les prix unitaires des produits d’exportation phares, comme les semi-conducteurs, ont poursuivi leur tendance baissière.Justement, cet excédent commercial a totalisé 1,93 milliard de dollars, soit une baisse de 3,82 milliards en glissement annuel. Les exportations et les importations ont reculé de 12,3 % et de 5,2 % respectivement.La propagation du nouveau coronavirus ne semble pas vraiment avoir pénalisé les ventes des produits « made in Korea » hors des frontières en janvier. Ses conséquences se feront sentir en février.Si le déficit du secteur tertiaire continue, il a poursuivi sa tendance baissière. Effectivement, il est tombé à 2,48 milliards de dollars, contre 3,53 milliards en janvier 2019.