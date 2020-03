VTC : vote du projet de loi limitant les services de Tada cet après-midi

Photo : YONHAP News

Le projet de révision de la loi relative aux services liés au transport des passagers par automobiles, restreignant ainsi les services de voitures de transports avec chauffeur (VTC), va passer au vote, cet après-midi, en séance plénière à l’Assemblée nationale.Hier, la commission parlementaire chargée de la législation a adopté ce texte, en dépit de l’opposition de ses deux membres appartenant respectivement au Minjoo, le parti au pouvoir, et au Parti de la vie, une formation minoritaire.La nouvelle législation a pour but de limiter l’utilisation des VTC, par exemple lorsqu’on se déplace à des fins touristiques pendant plus de six heures ou que l’on prend ce type de véhicules au départ d’un aéroport ou d’un port maritime. Elle prévoit également une nouvelle catégorie de services de plateformes de transport dédiés aux passagers.Prénommée « la loi interdisant Tada », ce projet vise notamment le premier site de réservation de voiture via une application portant le même nom. Lancé en octobre 2018, l’opérateur a mis à disposition, pour la première fois en Corée du Sud, des vans de 11 places avec chauffeur, suscitant alors une protestation virulente de la part des opérateurs de taxi, qui ont dénoncé « une concurrence déloyale ».De son côté, Tada a annoncé qu’il allait bientôt mettre un terme à ses opérations, fustigeant un retour en arrière.