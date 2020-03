Covid-19 : les Etats-Unis renforcent leurs contrôles médicaux sur les passagers aériens

Photo : YONHAP News

L’épidémie du nouveau coronavirus continue de se propager aux Etats-Unis, qui ont enregistré leur 11e décès, dont 10 dans l’Etat de Washington.Du coup, l’administration Trump renforce ses mesures pour y faire face. Il s’agit notamment d’obliger tous les passagers aériens à passer des contrôles médicaux aux aéroports, aussi bien dans les pays de départ qu'à leur arrivée sur le sol américain.Conformément à cette nouvelle disposition, qui doit entrer en application ce jeudi, à 11h, heure de Séoul, tous les voyageurs à destination des USA doivent se soumettre à une prise de température et à un interrogatoire sur leur état de santé.En cas de fièvre supérieure à 38 degrés, ils ne peuvent pas monter à bord de l'avion. Cela dit, pour le moment, le gouvernement américain n'a pas fait état des pays concernés, ni de la date exacte de l’application pour chaque nation. Hier, heure locale, les autorités sanitaires du pays de l'oncle Sam n’ont pas pris la température des voyageurs en provenance de Corée du Sud.Afin de financer la lutte contre le Covid-19, le Congrès américain a, de son côté, accepté de débloquer un budget de plus de 8,3 milliards de dollars. Et le Centre de contrôle des maladies (CDC) recommande aux citoyens de pratiquer « la distanciation sociale », en réduisant les rassemblements ou en limitant les transports.