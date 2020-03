Covid-19 : 3 équipes gouvernementales de « réaction rapide » s’envolent pour le Vietnam

Photo : YONHAP News

Comme annoncé hier, le gouvernement sud-coréen a fait partir, aujourd’hui, pour le Vietnam, trois équipes interministérielles de « réaction rapide ». Objectif : venir en aide aux ressortissants qui ont été mis en quarantaine par les autorités locales face aux risques de l’épidémie du nouveau coronavirus.Ces équipes, composées d’un total de 12 membres, issus notamment du ministère des Affaires étrangères et de la Police, se sont envolées vers trois villes : Hanoï, Ho Chi Minh-Ville et Da-Nang.Actuellement, quelque 270 sud-Coréens restent confinés, majoritairement dans des établissements militaires, et pour une durée de 14 jours. Ils se trouveraient en mauvaise condition. Ils sont aussi exposés à une infection par le Covid-19, car ils sont confinés avec d'autres personnes suspectées d’être contaminées. Les responsables sud-coréens feront le nécessaire pour convaincre les autorités locales de lever leur mesure et pour rapatrier les ressortissants souhaitant rentrer chez eux.Séoul avait également envisagé de dépêcher des équipes de ce genre en Chine, où plus de 850 sud-Coréens sont placés en quarantaine. Mais il est revenu, pour l’heure, sur sa décision pour finalement confier cette mission au personnel de ses ambassades et consulats, basés dans l’empire du Milieu.Par ailleurs, le nombre des pays ou des régions qui limitent les arrivées des voyageurs en provenance du pays du Matin clair est maintenant porté à 111. 40 d’entre eux, dont Singapour, leur refusent complètement l’entrée sur leur territoire.