Covid-19 : le FMI prêt à se mobiliser pour aider ses membres en difficulté

Photo : YONHAP News

La propagation du Covid-19 devient désormais une préoccupation mondiale et le Fonds monétaire international (FMI) est décidé à utiliser tous les moyens financiers possibles pour venir en aide aux nations dans le besoin parmi ses 189 membres. C’est ce qu’a indiqué, mercredi, sa directrice générale, Kristalina Georgieva, aux côtés du président de la Banque mondiale, David Malpass, lors d'une conférence de presse commune tenue au siège de son institution, à Washington.Selon la patronne du FMI, les effets de l'épidémie devraient amputer la croissance mondiale de cette année, pour l'amener à un niveau inférieur à celle de 2019. Georgieva a notamment précisé que la maladie frappait les circuits de l'offre et de la demande due aux mesures de confinement. Du coup, elle a fait savoir que son organisation réviserait à la baisse, d’ici quelques semaines, ses prévisions pour cette année.Quant aux banques centrales des pays du G7, elles ont décidé d’abaisser, l’une après l’autre, leurs taux directeurs. Une mesure qui s'inscrit avant tout dans le contexte de l'épidémie du nouveau coronavirus.Après la Fed américaine mardi, c’est la Banque du Canada qui a, le lendemain, baissé son taux d’un demi-point, et ce pour la première fois depuis 2015. Leurs homologues des autres Etats membres s’apprêtent à leur emboîter le pas.