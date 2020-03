Covid-19 : le gouvernement désigne Gyeongsan comme troisième zone spécifique de contrôle

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a proclamé la ville de Gyeongsan, dans la province de Gyeongsang du Nord, comme troisième zone spécifique de contrôle des maladies infectieuses, après Daegu et Cheongdo, dans la même région située dans le sud-est de la péninsule.D’après les autorités sanitaires, le nombre de nouveaux patients infectés par le SRAS-CoV-2 dans cette ville représentait, ce mardi, 73 % de l’ensemble des cas identifiés dans cette province. Actuellement, la ville compte 291 personnes confirmées sur un total de 752 patients pris en charge dans le Gyeongsang du Nord.Par ailleurs, 131 adeptes de Shincheonji, la secte au sein de laquelle la pneumonie virale s’est propagée de manière spectaculaire ces dernières semaines, y résideraient. Plusieurs cas d’infection collective y ont d'ailleurs été identifiés.Le gouvernement envisage ainsi d’augmenter le nombre de dépistages auprès des habitants de Gyeongsan et de multiplier les centres de traitements en cas de besoin. Il y en a actuellement trois. L’exécutif a également décidé d’aménager de nouveaux établissements de confinement aux environs et de faire parvenir plus rapidement des matériels et des équipements préventifs à la municipalité.