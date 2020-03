Législatives 2020 : l’ex-présidente Park Geun-hye appelle les conservateurs à s'unir

Photo : YONHAP News

A 40 jours des prochaines législatives, l’ex-présidente de la République destituée Park Geun-hye a publié, pour la première fois, un message depuis sa cellule, où elle est détenue depuis mars 2017. Un mot à l'attention du camp conservateur, dont elle et ses partisans faisaient partie.Dans cette lettre lue par son avocat, Yoo Young-ha, lors d’une conférence de presse tenue hier, dans les locaux de l'Assemblée nationale, elle s’en est prise d’abord à son successeur Moon Jae-in. « Beaucoup se plaignent que la vie devient de plus en plus dure et qu’ils n’ont plus d’espoir, en raison de l’incompétence et de l’hypocrisie du pouvoir actuel », a-t-elle écrit.L’ancienne occupante de la Cheongwadae a ensuite exhorté toutes les forces conservatrices à s’unir et à se regrouper autour du Parti du Futur Unifié (PFU), la première formation de l’opposition, afin de remporter le prochain scrutin.Le PFU a bien évidemment salué cet appel au rassemblement. Son patron Hwang Kyo-ahn, qui a été le dernier Premier ministre de Park, s’est engagé à faire tout son possible pour répondre à cette attente. Certains, dans son camp, sont même allés jusqu’à revendiquer sa libération.De leur côté, le Minjoo, le parti au pouvoir, et deux autres petites formations progressistes, ont dénoncé, de manière unanime, cette « démagogie électoraliste depuis une prison ».La question est de savoir si ce message pourra aider ou non les conservateurs à se rassembler, dans l’optique de la prochaine échéance. Les opinions diffèrent sur le sujet.Pour rappel, Park a été condamnée à 25 ans de prison en appel, en août dernier, pour son rôle, notamment, dans un retentissant scandale de corruption.