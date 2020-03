Covid-19 : le gouvernement met en place plusieurs solutions en ligne destinées à endiguer l'épidémie

Le ministère de la Justice va adopter, à partir de mercredi prochain, un « système de déclaration préalable en ligne » dédié aux étrangers en situation irrégulière souhaitant quitter la Corée du Sud. Objectif : minimiser les distances parcourues par ces immigrés clandestins pour endiguer la diffusion du Covid-19.Un dispositif de ce genre existe déjà. Accessible depuis octobre dernier, il vise à empêcher ces derniers de sortir du territoire après avoir commis un crime. Ainsi, les intéressés doivent se rendre dans plusieurs bureaux liés à l’immigration avant de pouvoir rentrer chez eux.Avec ce nouveau système en ligne, ils n’ont qu’à enregistrer leurs données personnelles sur le site officiel du gouvernement puis à imprimer le document correspondant. Ils n'auront ensuite plus qu'à en présenter une copie au bureau d’immigration situé à l’aéroport.Cependant, les titulaires de faux passeports ou ceux ayant été condamnés pour des crimes pénaux ne pourront bien entendu pas bénéficier de cette procédure simplifiée.D’autre part, le ministère de l’Intérieur a mis en service, depuis samedi, deux applications destinées aux personnes mises en quarantaine et les fonctionnaires chargés de la surveiller. Elles sont disponibles en trois langues : le coréen, l’anglais et le chinois. Ces plateformes permettent aux premiers d'informer les seconds sur leur état de santé deux fois par jour ainsi que de vérifier les directives à suivre de manière quotidienne. Des informations sur leur localisation seront activées après leur approbation.