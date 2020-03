Covid-19 : 2 masques par semaine et par personne à partir de lundi prochain

Photo : YONHAP News

Afin d’assurer une vente équitable des masques, le gouvernement a adopté, à l’issue du conseil des ministres tenu aujourd’hui, un plan visant à garantir un approvisionnement minimal aux citoyens.L'objectif de cette nouvelle mesure est de restreindre le nombre de masques distribués via les réseaux publics, dès la semaine prochaine. Plus précisément, une personne pourra acheter, à partir de lundi prochain, jusqu’à deux masques par semaine, dans des pharmacies, des bureaux de poste et des locaux de Nonghyup, la corporation agricole du pays.Afin de surperviser au mieux ce dispositif, les pharmacies utiliseront, de leur côté, le système de l’assurance maladie, et les autres distributeurs un système de contrôle des ventes qui sera prochainement mis en service. Afin d'acquérir ces produits tant recherchés, les clients devront présenter leur carte d'identité. D'ici là, les sud-Coréens pourront acheter jusqu'à deux masques à partir de demain et pendant trois jours dans les pharmacies, et un masque par jour à la poste et chez Nonghyup.Le plan prévoit également d’augmenter le volume des masques vendus via ces réseaux, de 50 % jusqu’à 80 % de l’ensemble, et d'interdire les exportations, qui représentent environ 10 % des stocks disponibles.Pour les 20 % restants, toute transaction dépassant plus de 3 000 unités devra être déclarée et celles qui dépasseront les 10 000 unités devront préalablement être approuvées.Enfin, l’exécutif fournira de l’aide aux fabricants de masques pour que la production journalière atteigne 14 millions de pièces par jour, bien au-dessus des 10 millions produits quotidiennement.