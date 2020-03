Covid-19 : la fermeture des crèches prolongée jusqu’au 23 mars

Photo : YONHAP News

Alors que la rentrée scolaire des écoles maternelles, des primaires, des collèges et des lycées a été repoussée au 23 mars prochain, la réouverture des crèches a, elle aussi, été reportée à la même date. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la cellule d'urgence centrale du gouvernement chargée de la lutte contre le Covid-19, lors de son point de presse régulier.Cependant, ces établissements devront fournir un service de garderie d'urgence, comprenant également les repas et les collations, destiné aux enfants de parents travaillant tous les deux et qui souhaitent en profiter. Ces familles pourront également bénéficier de l'aide d'assistants à domicile présentés par les autorités locales et de congés spéciaux pouvant aller jusqu'à dix jours. Durant cette période, les parents d'enfants âgés de moins de neuf ans pourront toucher une subvention maximale de 500 000 wons, une somme équivalente à 380 euros.Par ailleurs, pour divertir et éduquer les enfants confinés à la maison, le ministère de la Santé et du Bien-être offre des contenus éducatifs en forme de dessins animés sur le site web http://central.childcare.go.kr.Enfin, le gouvernement a recommandé de faire de même aux établissements offrant des services liés à la protection sociale, tels que les centres pour les seniors, les enfants, les handicapés physiques et mentaux, ainsi que les personnes âgées souffrant de démence sénile.