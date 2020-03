Photo : YONHAP News

Quatrième jour consécutif en positif. La Bourse de Séoul a bel et bien sorti la tête de l’eau. Son indice de référence gagne 1,26 %, soit 25,93 points en clôture ce jeudi. Le Kospi termine ainsi à 2 085,26 points. Le Kosdaq est sur la même dynamique puisqu’il finit avec un bond de 1,32 %, soit 8,46 points. L’indice des valeurs technologiques atteint 650,19 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen continue à prendre de la valeur face à l’euro et au dollar américain. À la clôture des marchés financiers, l’euro s’achète 1 315,62 wons (-8,54 wons) et le billet vert 1 181,20 wons (-6,60 wons).