Météo : soleil et ciel bleu

Les sud-Coréens auront une magnifique journée ensoleillée aujourd’hui. Si en matinée quelques nuages seront présents principalement sur la côte sud-ouest et un peu dans le nord, l’après-midi sera radieuse pour tout le monde.Les températures seront un peu plus fraîches que ces derniers jours avec beaucoup de négatives au réveil. Le mercure remontera ensuite pour atteindre 7°C à Séoul, 9°C à Daejeon et sur l’île de Jeju, 11°C à Daegu et 12°C à Busan.Vendredi matin sera identique à cet après-midi d’après les prévisions de Météo-Corée. Mais le temps devrait se détériorer quelque peu après midi puisque l’ensemble du pays, hormis l’extrême nord-est, sera sous une couverture nuageuse. Le thermomètre remontera cependant pour atteindre entre 18C et 13°C.