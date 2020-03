Covid-19 : Kim Jong-un envoie une lettre d’encouragement à Moon Jae-in

Photo : YONHAP News

Le président de la République, Moon Jae-in, et le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, se sont échangés des lettres à propos du Covid-19.D’après l’annonce faite aujourd’hui par la Cheongwadae, Kim a fait parvenir, hier, à Moon, un texte dans lequel il transmet un message de consolation aux citoyens du Sud luttant activement contre l’épidémie. L'homme fort de Pyongyang s’est également dit « persuadé que la Corée du Sud saurait surmonter cette crise ». Il n’a pas oublié d’ajouter que les sud-Coréens prennent soin de leur précieuse santé.Toujours d’après le bureau présidentiel, le numéro un du pays communiste a également fait part de son inquiétude quant à la santé du locataire de la Maison bleue. Avant d’ajouter qu’il continuerait de l'encourager discrètement pour qu'il puisse combattre le nouveau coronavirus, l'assurant de son amitié et de sa confiance.Et ce n’est pas tout. Le jeune dirigeant nord-coréen aurait exprimé sa position et ses états d’âme, sans détour, sur la situation de la péninsule.A son tour, le chef de l’État sud-coréen n’a pas tardé à lui répondre en lui transmettant une lettre de remerciement.