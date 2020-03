Covid-19 : la barre des 6 000 patients franchies

Photo : YONHAP News

La barre des 6 000 personnes infectées par le Covid-19 a été franchie, ce jeudi, à 16h, avec 467 nouveaux cas en une journée. Et le nombre de décès s’élève désormais à 37. D'après le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC), 23 malades sont dans un état grave et 26 dans un état très grave. Parmi les nouvelles rassurantes, le nombre de patients guéris a plus que doublé, passant de 41 à 88.D’après le KCDC, près de 69,4 % des cas confirmés sont liés à des infections collectives. En effet, 69 % des quelques 4 000 patients de Daegu sont des adeptes liés à la secte Shincheonji.Dans ce contexte, les autorités sanitaires ont lancé, ce matin, une investigation administrative contre une des églises basée dans la ville de Gwacheon, dans la province de Gyeonggi, à proximité de Séoul. Objectif : vérifier la fiabilité des documents fournis par la secte, notamment la liste des fidèles et des novices ainsi que celle des individus qui se sont présentés lors des cultes.