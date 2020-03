Covid-19 : l’OMS qualifie la situation sud-coréenne d’encourageante et prévoit d'aider la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud montre « des signes encourageants » dans sa lutte contre la propagation du SRAS-COV-2. Cette évaluation positive a été avancée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a fait, hier, un nouveau bilan de l’épidémie du Covid-19.Selon l’OMS, hors de la Chine, 2 055 nouveaux cas confirmés ont été signalés dans 33 pays, et environ 80 % proviennent de trois pays seulement. La Corée du Sud fait partie de ces derniers, mais sa situation est jugée encourageante, à en juger par la baisse du nombre des personnes infectées supplémentaires et le cantonnement de l’épidémie dans son foyer initial.D’après son dernier briefing, au cours des 24 dernières heures, la Chine a signalé seulement 143 nouveaux cas dont la plupart proviennent toujours de la province du Hubei, et aucune alerte n’a été donnée dans huit autres cantons depuis deux semaines.L’organisation internationale a précisé que la Corée du Nord n’avait encore rapporté aucun cas confirmé, bien qu’elle soit classée comme « zone à haut risque » concernant les maladies infectieuses. Avant d’ajouter qu’il était important de mettre en place tous les dispositifs nécessaires pour faire face à une éventuelle crise sanitaire.Son directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus, s’est déclaré prêt à s’envoler, si nécessaire, et à tout moment, pour le royaume ermite. Pour rappel, lors d’une récente rencontre, la ministre sud-coréenne des Affaires étrangères, Kang Kyung-wha, lui avait fait savoir que Séoul était disposé à apporter son aide si besoin.