Le dernier test balistique nord-coréen condamné par 5 pays européens du Conseil de sécurité de l’ONU

Photo : YONHAP News

Cinq pays membres du Conseil de sécurité des Nations unies ont dénoncé les derniers tirs balistiques de la Corée du Nord. Ils ont publié un communiqué conjoint en ce sens, à l’issue d’une réunion à huis clos que l’organe sécuritaire a organisée, hier, sur ce sujet. Les deux membres permanents que sont le Royaume-Uni et la France ont été rejoints par l'Allemagne, la Belgique et l'Estonie, membres non-permanents.Dans ce texte, les cinq nations ont affiché leur profonde inquiétude quant à cette dernière provocation de Pyongyang, avant de condamner vivement ces nouveaux tirs. L’ambassadeur allemand auprès de l’ONU a souligné que les actes provocateurs nord-coréens menaçaient la paix et la sécurité tant mondiale que régionale, et qu’ils étaient clairement en violation avec la résolution onusienne adoptée à l’unanimité. Dans la foulée, Christoph Heusgen a appelé le régime de Kim Kong-un à retourner à la table des négociations nucléaires avec Washington.Une précision. Ce communiqué est une réaction européenne, et non une position officielle du Conseil de sécurité de l’Onu. Les Etats-Unis n'ont, par exemple, pas souhaité rejoindre cette initiative. Ils se voulaient d'ailleurs très prudents au cours de cette réunion à huis clos. Sans doute pour se mettre en phase avec leur président Donald Trump, qui n’avait pas souhaité réagir, mardi dernier, au lancement de missiles de courte portée effectué la veille par le Nord.