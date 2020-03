Lettre de Kim Jong-un à Moon Jae-in : la Corée du Nord souffle le chaud et le froid

Photo : YONHAP News

Revoilà la Corée du Nord à double face : Kim Yo-jong, la sœur cadette du leader nord-coréen et première vice-directrice du département de propagande du Parti des travailleurs, a publié, mercredi dernier, une critique acerbe contre la Cheongwadae, qui avait exprimé ses inquiétudes concernant les derniers tirs balistiques effectués par Pyongyang. Le lendemain, Kim Jong-un a fait parvenir une lettre au président de la République pour adresser un message de réconfort à la population sud-coréenne, qui traverse une grande crise sanitaire. En réponse, Moon Jae-in n’a pas manqué de lui transmettre un mot de remerciement.Ces échanges ont permis de réaffirmer la confiance et la solidarité au plus haut niveau des deux côtés du 38e parallèle. Ils font ainsi renaître l’espoir d'une possible amélioration des relations intercoréennes. Les deux leaders ont échangé quatre missives jusque-là. Et à chaque fois, leur initiative épistolaire a créé un tournant décisif dans le dialogue entre les deux pays.Certains observateurs croient que le dirigeant nord-coréen affiche ainsi sa volonté de relancer le dialogue, car il est l'initiateur de cet échange avec son homologue du Sud. Il avait pourtant coupé les ponts avec son voisin suite à l'échec du second sommet avec le président américain Donald Trump à Hanoï, en février 2019. Mais la précaution reste de mise. Selon d'autres experts, il faut savoir lire l'arrière-pensée de l'homme fort de Pyongyang. Autrement dit, celui-ci souhaite avec ce message valoriser son existence aux yeux de tous.Le gouvernement sud-coréen voudrait bien accélérer ses initiatives de projets intercoréens, mais il devrait s’y consacrer pleinement, une fois la crise du Covid-19 dénouée dans le pays.