Covid-19 : la Corée du Nord lève la mise en quarantaine de 221 étrangers

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a récemment levé la mise en quarantaine de 221 étrangers sur les 380 qui ont été confinés à leur domicile dans le cadre de la prévention du Covid-19.C’est ce qu’a rapporté, aujourd’hui, l’agence officielle du pays communiste (KCNA). En effet, Pyongyang aurait placé à l’isolement, notamment des diplomates affectés dans sa capitale, pendant presque un mois, dès le début de la propagation de l'épidémie.La KCNA a également fait savoir que les autorités concernées s’employaient actuellement à assurer l’approvisionnement des biens nécessaires pour tous ceux qui sont placées en quarantaine.D’après plusieurs sources, plus de 7 000 personnes sont placées à l’isolement chez elles, rien que dans les provinces de Pyongan du Sud et du Nord et dans la partie nord-coréenne de la province de Gangwon.