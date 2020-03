Covid-19 : le Japon annonce 14 jours d'isolement obligatoire pour tous les arrivants de Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le gouvernement japonais a décidé de renforcer ses mesures de contrôle sanitaire à l’égard de ceux qui arrivent dans l'archipel depuis la Corée du Sud et de la Chine, en les obligeant à rester confinés pendant deux semaines dans un endroit désigné par le Bureau sanitaire. Un dispositif annoncé, hier, par le Premier ministre en personne, lors d'une réunion sur l’épidémie du Covid-19.Cette mise en quarantaine de facto devrait prendre effet à partir du 9 mars prochain et durer jusqu’à la fin de ce mois. Par ailleurs, Shinzo Abe a demandé d’imposer une interdiction d’utiliser les transports en commun sur le sol nippon.Le Japon a décidé, également, de suspendre l’exemption de visa pour les séjours de moins de 90 jours dont les sud-Coréens bénéficiaient jusqu'à présent, et de rendre caduc le visa déjà délivré aux citoyens de nationalité sud-coréenne ou chinoise. Il a par ailleurs ajouté sur sa liste noire, qui impose une interdiction d'entrée sur le sol nippon, les voyageurs venant de sept villes ou cantons de la province de Gyeongsang du Nord, dans le sud-est de la péninsule, en plus de Daegu et de Cheongdo.Enfin, tous les avions en provenance du pays du Matin clair et de l'empire du Milieu ne pourront désormais atterrir que dans deux aéroports internationaux, à savoir Narita, près de Tokyo, et Kansai, dans la baie d’Osaka, et non plus celui de Haneda, le plus proche de la capitale japonaise.Alors que la crise actuelle a récemment soulevé l'hypothèse d'une annulation des Jeux olympiques d'été prévus à Tokyo cet été, l'administration Abe semble se sentir menacée et a, par conséquent, décidé d’opter pour des mesures extrêmements sévères envers ces deux voisins.