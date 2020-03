Coopération sanitaire intercoréenne : la Corée du Sud prendra en compte plusieurs paramètres

Photo : YONHAP News

Alors que le président de la République a reçu, mercredi, une lettre de consolation de la part du dirigeant nord-coréen à propos du Covid-19, le ministère de la Réunification a annoncé, aujourd’hui, qu’il allait prendre en compte l’évolution de la situation de l’épidémie en Corée du Sud ainsi que celle de la péninsule, pour envisager une éventuelle coopération sanitaire avec son voisin du Nord.Sa porte-parole adjointe en a fait part, aujourd’hui, lors d’un point de presse régulier. Interrogée sur cette perspective, Cho Hye-sil a expliqué que, jusqu’à présent, Pyongyang n’a formulé aucune demande en la matière, bien que Séoul soit conscient de la nécessité d’une telle coopération.Quant aux intentions de Pyongyang, qui a d'une part publié, via son agence de presse centrale (KCNA), mardi, les propos de sa première vice-directrice du département de propagande et d'agitation du Parti des travailleurs, Kim Yo-jong, fustigeant la Cheongwadae, et d'autre part envoyé mercredi une lettre de Kim Jong-un à Moon Jae-in, Cho a affirmé qu’il n’était pas nécessaire de lier les deux documents, le message de Kim Jong-un ayant été transmis simplement dans le but de réconforter les sud-Coréens qui souffrent de la propagation rapide du SRAS-CoV-2.Enfin, l’officielle du ministère sud-coréen a tenu à préciser que le gouvernement de Moon Jae-in restait intransigeant quant à sa position initiale d’œuvrer pour la relance du dialogue sur la dénucléarisation et de poursuivre le processus de paix dans la péninsule, dans les principes de respect mutuel nord-sud.