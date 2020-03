Covid-19 : la Cheongwadae dénonce le renforcement des contrôles d’immigration au Japon

Photo : YONHAP News

Alors que Tokyo a annoncé, hier, sans concertation préalable avec Séoul, qu’il allait renforcer le contrôle sur les arrivées des voyageurs venant de Corée du Sud, le bureau présidentiel sud-coréen a manifesté son profond regret et affirmé que le gouvernement allait examiner la possibilité de faire de même à l'encontre de son voisin japonais, en vertu du principe de réciprocité.Dans un communiqué publié à l’issue d’une réunion du Conseil de sécurité national (NSC), tenue en urgence ce matin, les participants ont également indiqué le fait que l'archipel inspirait la méfiance à l'égard de la communauté internationale, à cause de ses actions préventives passives et opaques face à la propagation de l'épidémie du Covid-19, contrairement à la Corée du Sud.De l’avis des observateurs, l’exécutif pourrait adopter les mêmes dispositifs que ceux du gouvernement nippon, tels que l’isolement pendant 14 jours ou l’arrêt de l’exemption des visas des Japonais désireux de se rendre au pays du Matin clair.